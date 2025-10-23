Следствие возбудило дело после обрушения части подвала на Лунной в Саратове

Следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения части конструкции подвального помещения в многоквартирном доме № 21А по улице Лунной в Саратове (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Часть конструкции подвального помещения указанного дома обрушилась вечером накануне, 22 октября. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи изучили место обрушения, допросили жильцов дома. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту организовала проверку прокуратура Ленинского района Саратова. Надзорное ведомство оценит соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ.

Павел Фролов