В Госдуме рассказали о штрафе за отсутствие прописки

Если гражданин живет в съемной квартире без регистрации более трех месяцев, штраф до 3-5 тыс. руб. грозит и самому жильцу, и арендодателю. В исключительном положении находятся лишь те, кто остановился в гостях у близких родственников. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, регистрация может быть как постоянной (по месту жительства — в виде штампа в паспорте), так и временной (по месту пребывания). Во втором случае гражданин уезжает с постоянного места жительства более чем на 90 дней.

Если не оформить временную регистрацию, нарушитель заплатит административный штраф до 5 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. руб. — в остальных российских регионах, уточнил господин Колунов. Санкция регламентируется ст. 19.15.2 КоАП. Для юрлиц штраф будет достигать 800 тыс. руб.

Когда человек приезжает к бабушке с дедушкой или внукам в другой регион и остается там более чем на три месяца, важно подтвердить факт родства, заключил парламентарий.