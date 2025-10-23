На Ставрополье вновь подорожали бензин и дизельное топливо

Рост цен на топливо в Ставропольском крае продолжается уже несколько недель подряд, следует из опубликованных данных Северо-Кавказстата.

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,95% и стоит в среднем 64,18 руб. за литр. Бензин АИ-95 вырос в цене на 0,86%, до 70,27 руб. за литр, а АИ-98 и выше – на 0,39%, что соответствует 88,81 руб. за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,12% – до 71,51 руб. за литр.

Причины удорожания топлива в регионе связаны с сезонным повышенным спросом, который наблюдается в период отпусков и сельхозуборочных работ. Дополнительный фактор — плановые и внеплановые остановки на нефтеперерабатывающих заводах, что влияет на поставки и формирование цен. В минпроме Ставрополья утверждают, что объем топлива на нефтебазах в крае достаточен для покрытия потребностей, а временные перебои на некоторых АЗС устраняются оперативно. С начала 2025 года бензин в Ставрополье подорожал около 6,8%.

Станислав Маслаков