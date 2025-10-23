Кассация запретила строительство аквапарка на Водной станции Владикавказа

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Краснодаре окончательно отклонил жалобу властей Северной Осетии на запрет строительства аквакомплекса «Аква-сити» в районе Водной станции Владикавказа, сообщает «КрыльяTV» из зала суда.

Фото: пресс-служба администрации Владикавказа

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ессентуках в июне 2025 года подтвердил решение Арбитражного суда Северной Осетии, признавшего выделение земли под застройку незаконным.

Проект вызвал острое недовольство жителей и Союза архитекторов республики еще в 2024 году. Проверка прокуратуры выявила нарушения законодательства: земельные участки находились в санитарной зоне лечебно-оздоровительной местности, где запрещено любое строительство и вырубка деревьев. Кроме того, отсутствовали необходимая проектная документация и проведение публичных слушаний. На основании этих фактов прокуратура подала иск, который суд полностью удовлетворил.

Несмотря на это, администрация главы и правительства региона, министерство экономики и мэрия Владикавказа подали апелляцию, но суд её отклонил. После подтверждения запрета в апелляции власти попытались оспорить решения в кассации, однако суд также оставил решение без изменений.

Станислав Маслаков