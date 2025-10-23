Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 22 октября 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Городецкого округа Александр Мудров

Руководитель округа награжден за заслуги в развитии МСУ и многолетнюю добросовестную работу

Тем же указом директору департамента финансов мэрии Нижнего Новгорода Юрию Мочалкину присвоено звание «Заслуженный экономист РФ», а заместителю директора Приволжского окружного медицинского центра Светлане Дзюбак — звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Галина Шамберина