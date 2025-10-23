СК возбудит дело по обращению о сокращении трамвайного движения в Волжском

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело в связи с обращением о сокращении трамвайного движения в Волжском и доложит о результатах расследования. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее в сети появилось обращение к господину Бастрыкину, в котором граждане выразили несогласие с сокращением трамвайного движения в Волжском. С их слов, там собираются прекратить движение трамваев по маршрутам, которые обслуживают промзону и помогают местным жителям добраться до медицинских, образовательных и прочих социально значимых учреждений.

Жители Волжского обеспокоены вероятной полной ликвидацией линий. Они обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Также авторы обращения рассказали, что весной этого года в Волжском сильно подорожал проезд в автобусах и трамваях. В связи с этим у социально незащищенных групп населения теперь нет возможности свободно пользоваться общественным транспортом.

Александр Бастрыкин ранее ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке.

Павел Фролов