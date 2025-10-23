Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сын бывшего председателя арбитражного суда выиграл конкурс на нотариуса

Нижегородское управление Минюста РФ опубликовало результаты конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Нижнем Новгороде.

Этот отбор 21 октября проводила Нижегородская областная нотариальная палата, на должность нотариуса в областном центре претендовало шесть кандидатов. С заметным отрывом победил Никита Санинский, набравший 82 балла (остальные конкурсанты набрали от 55 до 72 баллов). В ближайшее время он станет нотариусом.

Отметим, что победитель является сыном бывшего председателя арбитражного суда Нижегородской области Романа Санинского. В июле Роман Санинский ушел в отставку по собственному желанию, пока обязанности председателя суда исполняет Георгий Федорычев.

Иван Сергеев