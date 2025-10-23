На каждом третьем скотомогильнике Челябинской области нашли нарушения

С июля по сентябрь 2025 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездные обследования 45 скотомогильников, расположенных на территории Челябинской области. На 15 захоронениях выявили нарушения требований ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

У одного из скотомогильников, расположенного в Карталинском районе, отвал вокруг захоронения не обновлялся, стенки траншеи заросли. Кроме того, отсутствует часть металлического забора и обязательная предупреждающая табличка, а также люк и крышка люка на яме. Скотомогильник не зарегистрирован как объект надзора, и утилизация биологических отходов здесь проходила без оформления документов. Сейчас объект законсервировали, этот процесс провели с нарушениями. Как выяснили сотрудники ведомства, захоронение на праве оперативного управления отнесено к областному государственному бюджетному учреждению «Карталинская ветстанция». Организации объявили предостережение.

Предостережение также выдали «Верхнеуральской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных», где выявили аналогичные нарушения на биотермической яме в Петропавловском сельском поселении. Если учреждения не исправят ситуацию, Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обратится в прокуратуру региона для принятия мер.

Виталина Ярховска