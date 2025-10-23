На Дону число резюме соискателей предпенсионного возраста выросло на 26%

С января по сентябрь 2025 года в Южном федеральном округе разместили более 30,4 тыс. резюме соискатели 50-61 года. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Сизов, Коммерсантъ Фото: Артем Сизов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, лидером по числу резюме стал Краснодарский край — более 15,9 тыс. (рост 25%). На втором месте Ростовская область — более 7,8 тыс. (рост 34%). Третье место заняла Волгоградская область — 4,5 тыс. (рост 20%). Далее следует Астраханская область — 1,5 тыс. (рост 15%).

Подавляющее большинство опрошенных (67%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 24% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 2% не планируют трудиться после выхода на пенсию, а 7% затруднились ответить.

Основными причинами, почему пенсионеры продолжают работать, остаются нехватка денег, привычка к труду и нежелание сидеть дома — эти факторы отметили по 48% опрошенных. Кроме того, 7% посетовали, что в их семье больше некому зарабатывать.

Рынок труда 2025 года все еще демонстрирует картину эйджизма. В каждой возрастной группе 23% респондентов указали, что им сложно искать работу, но причины проблем различаются.

Среди трудностей при поиске работы жители Ростовской области жалуются на низкий уровень предлагаемой компаниями зарплаты (39%). Также респонденты отмечают ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и транспортной доступности (33%), а также отказы из-за возраста (28%). Возрастные соискатели страны (55 лет и старше) чаще других (в 45% случаев) указывают на отказы из-за возраста.

«Текущая ситуация на российском рынке труда такова — в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников»,— отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко