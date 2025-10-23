EXEED представил инновационную технологию TEXXERACT и новую дизайнерскую концепцию бренда
В рамках клиентского саммита EXEED состоялся мировой дебют Texxeract «Energy Cube» – нового направления по комплексному развитию электромобилей и гибридов, ключевой задачей которого является создание уникальных технологий, повышающих эффективность, производительность и безопасность автомобилей на новых источниках энергии. Texxeract 2.0 будет применен в обновленном RX и на новых моделях ES7, ET8 и ET9 до конца 2027 года.
EXEED – Texxeract «Energy Cube» – это инновационная комплексная технологическая платформа EXEED для силовых установок PHEV, REEV и BEV. Texxeract повышает эффективность по трем ключевым направлениям: дальность хода, скорость зарядки и энергопотребление. Полностью электрические модели поддерживают ультрабыструю зарядку от 20 до 80% всего за 10 минут. С интеллектуальной системой управления энергией IEC модель EXEED EXLANTIX ET REEV лидирует в отрасли коэффициента преобразования энергии. Она может производить 3,7 кВт·ч электроэнергии из 1 литра топлива, обеспечивая совокупный запас хода 1180 км.
Технологические преимущества Texxeract были подтверждены многочисленными тестами в реальной эксплуатации. Передовые технологии обеспечивают надежную физическую защиту батареи, гарантируя стабильность даже в экстремальных условиях. Система также поддерживает онлайн-мониторинг в реальном времени для защиты пассажиров. EXEED EXLANTIX ES стал первым в мире автомобилем, сертифицированным по стандарту NESTA в Китае.
Передовой электрический привод, высочайшие аэродинамические характеристики и умная электроника гоночного уровня обеспечивают ускорение до 100 км/ч всего за 3,7 секунды (для электрической версии модели ES). EXEED является единственным премиальным брендом на новых источниках энергии с данной конфигурацией. Кроме того, Texxeract включает уникальную в мире систему полного привода «Four Power Unit» Full-Time AWD, которая обеспечивает непрерывную передачу крутящего момента на все четыре колеса, повышая устойчивость, проходимость и безопасность в сложных дорожных условиях.
Запуск новой дизайнерской концепции: три модели воплощают эстетику «Perpetua»
Еще одним важным событием стал анонс новой дизайн-концепции EXEED – «Perpetua» (что означает вечный и непрерывный). Вдохновленная мифом об Атлантиде и движением океанских волн, концепция передает ощущение красоты бренда, не подвластной времени.
Философия нового дизайна воплотилась в трех новинках бренда:
Спортивная версия EXEED EXLANTIX ES GT использует цветовую тему «Abyssal Jewel» («Самоцвет бездны»). Профиль автомобиля тщательно проработан для достижения мягких, но динамичных форм, а плавные поверхности гармонично сочетаются с выразительными линиями.
EXEED RX представляет тему «Starlight Ocean» («Звездный океан»). Его дизайн изначально был сосредоточен на плавных пропорциях и скульптурных линиях кузова. Уникальные технические детали полностью передают ощущение «Да Ци» – китайского понятия, означающего величие и благородство. Передняя часть автомобиля эволюционировала из концепта Stellar, а цифровая решетка радиатора и дневные ходовые огни Starry Sky DRL усиливают ощущение технологичности.
EXEED EXLANTIX ES Sports Sedan имеет фронтальную часть, аналогичную ES GT, а также элементы из углеводородного волокна. Для улучшения аэродинамики новинка получила иное решение нижней части бампера, удлиненные боковые юбки и крупный задний диффузор, подчеркивающие экстремально спортивную сторону философии «Perpetua».
Технология Texxeract ляжет в основу стратегии развития EXEED, а новая дизайн-концепция станет эстетическим ориентиром будущих продуктов бренда.
Познакомьтесь лично с премиальными кроссоверами EXEED в шоуруме «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов!
EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.
Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?
Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.
Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.
Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.
