EXEED представил инновационную технологию TEXXERACT и новую дизайнерскую концепцию бренда

В рамках клиентского саммита EXEED состоялся мировой дебют Texxeract «Energy Cube» – нового направления по комплексному развитию электромобилей и гибридов, ключевой задачей которого является создание уникальных технологий, повышающих эффективность, производительность и безопасность автомобилей на новых источниках энергии. Texxeract 2.0 будет применен в обновленном RX и на новых моделях ES7, ET8 и ET9 до конца 2027 года.

EXEED – Texxeract «Energy Cube» – это инновационная комплексная технологическая платформа EXEED для силовых установок PHEV, REEV и BEV. Texxeract повышает эффективность по трем ключевым направлениям: дальность хода, скорость зарядки и энергопотребление. Полностью электрические модели поддерживают ультрабыструю зарядку от 20 до 80% всего за 10 минут. С интеллектуальной системой управления энергией IEC модель EXEED EXLANTIX ET REEV лидирует в отрасли коэффициента преобразования энергии. Она может производить 3,7 кВт·ч электроэнергии из 1 литра топлива, обеспечивая совокупный запас хода 1180 км.

Технологические преимущества Texxeract были подтверждены многочисленными тестами в реальной эксплуатации. Передовые технологии обеспечивают надежную физическую защиту батареи, гарантируя стабильность даже в экстремальных условиях. Система также поддерживает онлайн-мониторинг в реальном времени для защиты пассажиров. EXEED EXLANTIX ES стал первым в мире автомобилем, сертифицированным по стандарту NESTA в Китае.

Передовой электрический привод, высочайшие аэродинамические характеристики и умная электроника гоночного уровня обеспечивают ускорение до 100 км/ч всего за 3,7 секунды (для электрической версии модели ES). EXEED является единственным премиальным брендом на новых источниках энергии с данной конфигурацией. Кроме того, Texxeract включает уникальную в мире систему полного привода «Four Power Unit» Full-Time AWD, которая обеспечивает непрерывную передачу крутящего момента на все четыре колеса, повышая устойчивость, проходимость и безопасность в сложных дорожных условиях.

Запуск новой дизайнерской концепции: три модели воплощают эстетику «Perpetua»

Еще одним важным событием стал анонс новой дизайн-концепции EXEED – «Perpetua» (что означает вечный и непрерывный). Вдохновленная мифом об Атлантиде и движением океанских волн, концепция передает ощущение красоты бренда, не подвластной времени.

Философия нового дизайна воплотилась в трех новинках бренда:

Спортивная версия EXEED EXLANTIX ES GT использует цветовую тему «Abyssal Jewel» («Самоцвет бездны»). Профиль автомобиля тщательно проработан для достижения мягких, но динамичных форм, а плавные поверхности гармонично сочетаются с выразительными линиями.

EXEED RX представляет тему «Starlight Ocean» («Звездный океан»). Его дизайн изначально был сосредоточен на плавных пропорциях и скульптурных линиях кузова. Уникальные технические детали полностью передают ощущение «Да Ци» – китайского понятия, означающего величие и благородство. Передняя часть автомобиля эволюционировала из концепта Stellar, а цифровая решетка радиатора и дневные ходовые огни Starry Sky DRL усиливают ощущение технологичности.

EXEED EXLANTIX ES Sports Sedan имеет фронтальную часть, аналогичную ES GT, а также элементы из углеводородного волокна. Для улучшения аэродинамики новинка получила иное решение нижней части бампера, удлиненные боковые юбки и крупный задний диффузор, подчеркивающие экстремально спортивную сторону философии «Perpetua».

Технология Texxeract ляжет в основу стратегии развития EXEED, а новая дизайн-концепция станет эстетическим ориентиром будущих продуктов бренда.

