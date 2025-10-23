Ярославскую языковую школу оштрафовали за ссылку на нежелательную организацию

Ленинский районный суд Ярославля признал виновным в административном правонарушении учреждение дополнительного образования для детей и взрослых «Лингвист», на сайте которого была обнаружена ссылка на нежелательную организацию. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Нарушение выявило управление Минюста России по Ярославской области в ходе мониторинга. Ссылка была доступна для неограниченного круга лиц. Суд пришел к выводу, что школа нарушила ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и привлек ее к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Организации назначено наказание в виде штрафа в 60 тыс. руб. Статья предусматривает штрафы для юрлиц от 50 до 100 тыс. руб. Решение было вынесено 21 октября.

Антон Голицын