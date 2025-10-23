Потребление сахара в России в четыре раза превышает рекомендуемые нормы

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне потребляют в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики. Потребление соли превышает норму почти в 2,5 раза, добавил он.

Как сообщил министр на конгрессе «Национальное здравоохранение», потребление мяса в России «чуть превышает нормативы», потребление рыбы — «чуть ниже норм» (цитата по «Интерфаксу»). По потреблению фруктов и овощей россияне «пока не приблизились к тем рекомендуемым нормативам, которые разработаны».

По нормам Минздрава РФ, человек в год должен съедать не более 8 кг сахара. По данным Росстата на октябрь 2021 года, россияне в среднем потребляют 31 кг сахара в год. На первом месте по потреблению сахара тогда была Ингушетия (66,7 кг в год), на втором — Дагестан (47,5 кг в год), на третьем — Мордовия (42,9 кг).

В мае Михаил Мурашко отмечал, что россияне стали меньше есть рыбы и превысили рекомендуемую норму потребления мясных продуктов на 6%. По словам министра, до рекомендованных норм потребления ягод и овощей россияне «недобирают» около 60–65%.

Полина Мотызлевская