Соцработница в Кузбассе «подарила» себе квартиру 101-летней участницы войны

Прокуратура Ленинск-Кузнецкого в Кузбассе утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей отделением социального обслуживания МБУ «Центр социального обслуживания населения». Она обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудница соцслужбы, зная о наличии в собственности 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны двухкомнатной квартиры, состоянии здоровья пенсионерки и отсутствии у нее близких родственников в регионе, установила с ней «доверительные отношения с целью хищения ее имущества». Под предлогом совместного проживания и ухода обвиняемая уговорила потерпевшую оформить на ее имя дарственную на квартиру стоимостью 2,6 млн руб. В августе 2024 года она сопроводила пенсионерку к нотариусу, где были оформлены необходимые документы.

После проведенной прокурорской проверки квартира была возвращена законной владелице, а в отношении сотрудницы соцзащиты возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу.

Игорь Лавренков, Кемерово