АО «Экология» сохранило статус регоператора по обращению с ТКО в Самарской области

В Самарской области завершен отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Победителем конкурса стало АО «Экология».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания будет оказывать услуги жителям Самарской области с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2027 года. В настоящее время продолжается расчет тарифа для нового оператора. Экспертная группа Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области проверяет экономическую обоснованность заявленных затрат. После проверки тариф будет утвержден, и АО «Экология» начнет работу по установленным расценкам.

АО «Экология» работает регоператором по обращению с ТКО в Самарской области с 1 ноября 2024 года.

Георгий Портнов