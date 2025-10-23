В Ульяновске водитель-наркоман частной скорой помощи осужден за гибель пассажира

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор жителю села Красный Гуляй Ульяновской области Владиславу Соколову, признав его виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, 7 мая 2025 года 28-летний водитель компании ООО «Служба первой помощи» Владислав Соколов находился за рулем автомобиля «ЛАДА ЛАРГУС» в состоянии наркотического опьянения. Двигаясь на достаточно большой скорости, он не справился с управлением и возле одного из домов на улице Героев Гостомельского десанта (на выезде с Верхней Террасы Заволжского района к Президентскому мосту) вылетел с проезжей части, столкнувшись со световой опорой линии электропередач. В ДТП пострадали как сам водитель, так и три его пассажира (мужчины 1991 и 1948 годов рождения, женщина 1986 года рождения). Все они с травмами различной степени тяжести (двое — в тяжелом состоянии) были доставлены в больницу. Один из пассажиров — инвалид первой группы, ради которого и оформлялся вызов «Службы первой помощи», от множественных травм скончался в медицинском учреждении.

Первоначально уголовное дело (когда еще все пострадавшие были живы) возбудили следственные органы полиции, однако 8 мая, исполняя поручение главы СКР Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела взяло на себя региональное СУ СКР, расследование было поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитата России. В ходе следствия выяснилось, что Владислав Соколов ранее уже был осужден за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как поясняют в СКР, первоначально обвиняемый отрицал факт применения наркотиков, утверждая, что якобы только принимал лекарства, однако экспертиза показала наличие в крови водителя наркотических веществ. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Владислава Соколова к 6,5 годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Между тем в областной прокуратуре отмечают, что обвинение настаивало на девяти годах лишения свободы в колонии общего режима с последующим трехлетним лишением права управления автомобилем, в связи с чем после получения мотивировочной части приговора «будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления».

В региональном минздраве «Ъ-Волга» пояснили, что ООО «Служба первой помощи» не имеет договоров с государственной станцией скорой помощи, она исполняет платные заказы частных лиц по доставке лежачих больных и инвалидов. Компания зарегистрирована в 2016 году в Челябинске, на сегодня имеет свои подразделения в 14 городах России, в том числе в Ульяновске, Самаре, Тольятти.

Сергей Титов, Ульяновск