В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму, жители остались без канализации

Жители поселка Рубежный в Куйбышевском районе Самары остались без канализации утром в четверг, 23 октября. Это произошло после того, как мусоровоз снес перекрытие и провалился в выгребную яму. Об этом сообщают очевидцы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Происшествие случилось во дворе домов 19а и 19б на улице Воздушного Флота. По словам очевидцев, водитель мусоровоза наехал на плиты, покрывающие яму, и они обрушились. В результате автомобиль оказался внутри ямы.

Жители сообщили, что неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбами огородить место сливной ямы или перенести точку сбора мусора, но их обращения оставались без ответа.

Георгий Портнов