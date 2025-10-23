В Миассе отремонтируют железнодорожные пути к хранилищу золотого запаса России

Гохран России, формирующий государственный фонд драгоценных металлов и камней, объявил аукцион на капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей к уральскому филиалу учреждения, находящемуся в Миассе. Начальная цена контракта составляет 23,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо демонтировать технологический проезд, вручную заменить дефектные деревянные шпалы, разработать грунт, разобрать пути, уложить асфальт, новые пути и стрелочные переводы, установить упоры и завершить отделку. Сроки выполнения заказа — с апреля по сентябрь 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября. Закупка производится за счет средств федерального бюджета.

Виталина Ярховска