Александр Козюков избран первым вице-спикером заксобрания Прикамья

Новым заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края избран экс-глава краевого минсельхоза Александр Козюков. По результатам тайного голосования его кандидатура выбрана единогласно. Он является заместителем председателя комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее должность первого вице-спикера занимал Вячеслав Григорьев. В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края.