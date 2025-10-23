Девочке из Саратова предоставили лекарства по требованию прокуратуры

В Саратове 11-летней девочке с инвалидностью выдали необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Волжского района Саратова выяснила, что 11-летняя местная жительница является инвалидом и по медицинским показаниям ей требуется регулярный прием лекарств, которые ей должны выдавать в льготном порядке за счет бюджетных средств. При этом медикаменты предоставлялись девочке с перерывами. Опекуну приходилось покупать их на свои деньги.

В связи с этим надзорное ведомство попросило суд обязать региональное министерство здравоохранения и детскую поликлинику устранить нарушения прав ребенка. В итоге девочка получила необходимые лекарства, суд взыскал понесенные опекуном расходы в размере более 110 тыс. руб.

Павел Фролов