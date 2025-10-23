Пассажиропоток ретропоезда в Арзамас за девять месяцев снизился на 26%

В январе — сентябре 2025 года ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород — Арзамас за 130 рейсов перевез 12,5 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. В тот же период прошлого года за 123 рейса было перевезено 17 тыс. пассажиров, турпоток снизился на 26%.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего на туристских поездах в Нижегородской области за отчетный период перевезли 23,3 тыс. пассажиров. Годом ранее статистика за девять месяцев приводилась с учетом Владимирской области, тогда было перевезено более 26 тыс. пассажиров.

На ГЖД отметили, что популярным остается запущенный в прошлом году мультимодальный маршрут до села Большое Болдино, где находится музей-заповедник А. С. Пушкина. Им воспользовались 6,5 тыс. человек.

Туром для организованных школьных групп на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в музей ГЖД за девять месяцев воспользовались более 800 человек.

Галина Шамберина