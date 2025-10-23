В России предложили ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) отправила министру экономического развития Максиму Решетникову письмо, в котором предложила создать отдельный код рода деятельности по общероссийскому классификатору (ОКВЭД) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и маркетплейсов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

В письме предлагается ввести специальный налоговый режим в экспериментальных регионах. Режим предусматривает фиксированный налог, привязанный к количеству ПВЗ, и льготные ставки на доходы и прибыль.

В своем обращении к министру АУРЭК подчеркивает, что действующие налоговые системы (общая и упрощенная.— “Ъ”) не учитывают особенностей работы ПВЗ и маркетплейсов, в которых предприниматели чаще всего работают по агентской модели и не могут возмещать НДС.

В Минэке подтвердили получение письма и пообещали изучить поступившие предложения.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» за октябрь 2025 года, в России работают 20 800 пунктов выдачи. Количество ПВЗ в стране увеличилось на 37% год к году.