Испытание высотой: как спасатели курорта «Манжерок» отработали эвакуацию с канатной дороги

Внезапная остановка канатной дороги «Восход» и 20 человек на высоте — такова легенда учений на всесезонном курорте «Манжерок». Спасателям предстояло отработать сценарий, при котором все гости должны быть спущены на землю в сжатые сроки. Учения на канатных дорогах проводятся дважды в год — в осенний и весенний периоды.

Статисты заняли свои позиции на всей линии подъема. После их размещения на склоне к работе приступили 23 спасателя. Операция по полной эвакуации заняла 2 часа 20 минут, что почти в два раза быстрее установленного норматива. Специалисты использовали альпинистское снаряжение: они спускались с опор к кабинкам, а затем помогали «гостям» преодолеть высоту с помощью специальных устройств.

«Когда гость поднимается по нашей канатной дороге, он должен быть уверен в своей безопасности. Такие учения — лучший способ проверить и подтвердить эту уверенность. Мы обязаны быть готовыми ко всему, даже к ситуациям, вероятность которых крайне мала. Реальных случаев эвакуации пока не было, но наши спасатели готовы к любым нештатным ситуациям»,— отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

В учениях был введен новый сценарий: один из «пострадавших», не дождавшись спасателей, предпринял попытку самостоятельно спрыгнуть с высоты. В результате падения на скалы «пострадавший» получил «травмы» и остался лежать в труднодоступном месте. Спасатели оперативно обнаружили условного пострадавшего и организовали операцию по его эвакуации. Этот инцидент позволил отработать действия в нестандартной ситуации, когда человек в панике принимает необдуманное решение.

Особое внимание в подготовке спасателей уделяется психологической работе с гостями. Специалисты проходят обучение основам психологии, где изучают методы работы со стрессом, паникой и страхом высоты.

«После получения допуска к работам на высоте спасатели проходят трехмесячное обучение по эвакуации с канатных дорог с последующими регулярными тренировками для оттачивания навыков, — рассказал начальник отдела безопасной эксплуатации горной инфраструктуры курорта «Манжерок» Виталий Аксенов. — Мы учим спасателей не только оказывать первую помощь, но и говорить с пострадавшими. Важно понимать, что у каждого человека свой страх — кто-то боится высоты, кто-то переживает за детей. Наша задача — найти правильные слова и успеть помочь не только физически, но и морально».

Спасатели успешно применили навыки работы в сложном рельефе и координации при эвакуации из труднодоступной зоны. Это значит, что впечатления гостей от отдыха на курорте всегда будут под надежной защитой.

