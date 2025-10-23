«Известия»: ФНС будет раскрывать налоговую тайну о ценообразовании продуктов

Минпромторг России подготовил законопроект, по которому Федеральная налоговая служба (ФНС) должна делиться с властями информацией, составляющей налоговую тайну. Речь идет о цепочке формирования цен на товары потребительской корзины — от их стоимости до прибыли хозяйствующих субъектов. В перечень также могут входить аудиторские заключения, консолидированная финансовая отчетность и другие документы. С деталями проекта ознакомилась газета «Известия».

Потребительская корзина — это набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который нужен для поддержания человеком определенного уровня жизни. К продовольственным товарам относятся хлеб и макаронные изделия, мука, крупы, бобовые, картофель, свежие фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо и рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, растительное масло, маргарин. К непродовольственным — лекарства, одежда, обувь, средства личной гигиены, бытовая химия, косметика, мебель. К услугам — коммунальные услуги, транспорт, связь и парикмахерские.

ФНС ответственна не только за распространение самих сведений, но и за порядок их предоставления заинтересованным органам. Правительство, в свою очередь, может утвердить список товаров, информация о которых попадает под действие данной инициативы, а также определить органы власти, имеющие доступ к налоговой тайне.

Среди представляющих интерес компаний указаны те, которые занимаются торговлей, поставками производимых или закупаемых товаров, оказанием услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен в соответствии с Росстатом. В документе указано, что раскрытие налоговой тайны позволит мониторить цены на всех стадиях движения товаров и анализировать причины резких скачков стоимости того или иного продукта.

Законопроект внесет изменения в ст. 5 и 20 федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Последние также подразумевают поправки в ст. 102 ч. 1 Налогового кодекса.