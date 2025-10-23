Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре горел старинный памятник архитектуры

Пожар произошел в доме, построенном в конце XIX — начале XX века, в Самаре вечером в среду, 22 октября. Сообщение о происшествии в Ленинском районе, на улице Ленинской, 103, поступило на пульт оперативных служб в 18:43 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожарные оперативно выехали на место и установили, что загорелись потолочные перекрытия в квартире. Огонь локализовали к 19:45.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 20:22. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Огонь тушили девять специалистов и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов