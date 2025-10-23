Завершено расследование дела в отношении директора «Красхлеба» Ярослава Каетко

В суд направлено уголовное дело в отношении директора красноярского хлебопекарного предприятия, сообщает СУ СКР региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о директоре компании «Красноярский хлеб» Ярославе Каетко и его матери Галине Каетко. В зависимости от участия им вменяют в вину ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах по предварительному сговору), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) и ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная или частичная невыплата заработной платы). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с января по октябрь 2024 года директор компании не выплачивал заработную плату 157 работникам. Задолженность перед ними превысила 14 млн руб. После того, как суд дисквалифицировал Ярослава Каетко от управления предприятием, он внес в ФНС сведения о вступлении в должность директора своей матери, которая фактически эти обязанности не исполняла.

Кроме того, фигурант дела изготовил подложные платежные поручения, по которым банк выплатил зарплату нескольким сотрудникам. Полученные деньги работники вернули главе предприятия, который легализовал их под видом законных финансовых поступлений в кассу и расходовал на текущую деятельность завода и расчеты с контрагентами.

На имущество обвиняемого и «Красноярский хлеб» наложен арест на общую сумму более 27 млн руб.

Александра Стрелкова