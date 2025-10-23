Умер почетный работник АПК России Валерьян Григорьев

На 68-м году жизни скончался «Почетный работник АПК России», фермер из Селтинского района Валерьян Григорьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Валерьян Иванович родился 30 сентября 1958 года в деревне Кезвыр Селтинского района. С юных лет он работал в колхозе, а после службы в пограничных войсках в 1979 году начал трудиться механизатором в совхозе «Селтинский».

В 2007 году он возглавил ООО «Батыр», ставшее одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий района, а с 2013 года успешно руководил крестьянским (фермерским) хозяйством. Он более 35 лет посвятил сельскохозяйственной отрасли.

Анастасия Лопатина