После возгорания на пензенской ТЭЦ-1 ресурсников оштрафовали на 331 тыс. рублей

Прокуратура Пензенской области проконтролировала устранение нарушений, обнаруженных после возгорания на ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент с возгоранием трансформаторной подстанции на территории ТЭЦ-1 произошел 10 июля этого года. Это привело к аварийному отключению электроэнергии и водоснабжения в Пензе. После этого прокуратура потребовала от ГУ МЧС России по Пензенской области и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора провести в отношении филиала ПАО «Т Плюс» в Пензе контрольные мероприятия. В ходе проверки обнаружили более 40 нарушений требований законодательства.

В отношении ПАО «Т Плюс» уполномоченные органы возбудили административные дела о нарушении требований эксплуатации электроустановок и требований пожарной безопасности (ст. 9.11 КоАП и ст. 20.4 КоАП). Организацию оштрафовали на 331 тыс. руб. На сегодняшний день нарушения устранены, ТЭЦ-1 работает в штатном режиме.

Павел Фролов