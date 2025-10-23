В Челябинской области 24 октября объявлен днем траура из-за взрыва на заводе

В связи с трагическим происшествием на заводе в Копейске 24 октября объявлен днем траура в Челябинской области. Об этом сообщает губернатора Алексей Текслер в своем telegram-канале.

На всей территории области в день траура будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о 10 погибших. Пять человек госпитализированы.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).