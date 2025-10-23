ТАСС: в Госдуме хотят обязать хозяев убирать за питомцами в подъездах

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который обязывает владельцев домашних животных убирать за ними не только на улице, но и в местах общего пользования — например, в подъездах многоквартирных домов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива вносит изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас хозяева обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект расширяет эту обязанность на подъезды, лестничные площадки, лифты и придомовые территории, входящие в состав общего имущества собственников. Конкретный порядок уборки определят органы местного самоуправления.

Кроме того, проект предусматривает жесткий запрет на посещение с собаками, за исключением собак-проводников и служебных собак, некоторых общественных мест — магазинов, кафе и ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры.

Мера устанавливает правила перевозки домашних животных в общественном транспорте. По ним питомец должен быть на коротком поводке, в наморднике или в переноске.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 сентября 2026 года.