Производство яиц в Удмуртии снизилось на 1,5% за год

За период с января по сентябрь в Удмуртии объем производства молока увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 873,5 тыс. т, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Также отмечен рост производства скота и птицы в живом весе, который составил 115,9 тыс. т, что на 0,9% больше, чем в прошлом году. Однако производство яиц за указанный период снизилось на 1,5%, составив 828,1 млн штук.

В расчете на одного жителя региона показатели демонстрируют положительные результаты: на душу населения приходится 612 кг молока, 81 кг скота и птицы в живом весе и 580 штук яиц.

Анастасия Лопатина