В Тутаеве установили личности двух вандалов

В Тутаеве зафиксированы акты вандализма: двое молодых людей оставили надписи на общественных местах, малых архитектурных формах и фасадах домов. Об этом сообщила глава Тутаевского округа Ольга Низова.

Глава рассказала, что благодаря оперативной работе правоохранительных органов личности нарушителей установлены. Сейчас ведется расследование, виновные понесут наказание.

Накануне губернатор Михаил Евраев рассказал, что в регионе расследуется 89 уголовных дел по фактам вандализма, некоторые вандалы уже осуждены. На прошлой неделе в Дзержинском районе Ярославля в парке имени 30-летия Победы неизвестные испортили детский городок, разрисовали скамейки и шахматные доски. Виновных ищут по записям камер видеонаблюдения.

Антон Голицын