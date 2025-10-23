Вакантный мандат депутата заксобрания может перейти к партийному функционеру
Сегодня депутаты заксобрания Пермского края на заседании приняли решение прекратить полномочия депутата Вячеслава Григорьева, утвержденного ранее представителем Пермского края в Совете Федерации РФ.
Станислав Швецов
Фото: Молодежный парламент Пермского края
Господин Григорьев избирался в 2021 году в парламент по спискам «Единой России», и, таким образом, его мандат станет вакантным.
Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что «единороссы» передадут его Станиславу Швецову, руководителю исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия».