Вакантный мандат депутата заксобрания может перейти к партийному функционеру

Сегодня депутаты заксобрания Пермского края на заседании приняли решение прекратить полномочия депутата Вячеслава Григорьева, утвержденного ранее представителем Пермского края в Совете Федерации РФ.

Фото: Молодежный парламент Пермского края Станислав Швецов

Господин Григорьев избирался в 2021 году в парламент по спискам «Единой России», и, таким образом, его мандат станет вакантным.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что «единороссы» передадут его Станиславу Швецову, руководителю исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия».