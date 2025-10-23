Глава СКР запросил доклад по делу об изъятии участков под строительство жилья в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах нарушения прав жителей Самарской области. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, в эфире федерального телеканала говорится, что в Кинельском районе администрация изымает у граждан земельные участки, выданные под строительство жилья. Новые участки до настоящего времени не предоставлены, компенсация не возмещена. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Следственные органы СКР по Самарской области расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руфия Кутляева