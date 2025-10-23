Соцконтракты на Ставрополье помогают семьям быть и развиваться

Ставропольский край стремительно внедряет меры поддержки семей и социально уязвимых граждан в рамках национального проекта «Семья». Одна из ключевых инициатив — социальный контракт, который с 2025 года реализуется на Ставрополье через региональный проект «Многодетная семья». Эта форма господдержки помогает жителям края выйти из трудной жизненной ситуации, открыть бизнес или развить подсобное хозяйство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Арзгирского округа Фото: администрация Арзгирского округа

По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в 2025 году планируется заключить порядка 4,5 тыс. соцконтрактов. Это свидетельствует о востребованности данной меры. «Край активно работает над тем, чтобы в семьях рождалось больше детей. Для этого действуют специальные программы, которые помогают семьям и стимулируют рождаемость. За последний год число многодетных семей на Ставрополье выросло почти на 5 тыс. и составляет более 50 тыс. В этих семьях воспитываются почти 175 тыс. детей», — заявила министр труда и социальной защиты региона Елена Мамонтова.

Как поддержка меняет жизнь

Жители различных районов края уверенно пользуются такой мерой как социальный контракт. Примеры это подтверждают. Так, многодетная семья Полежаевых из села Арзгир дважды воспользовалась соцконтрактом для развития личного подсобного хозяйства. Впервые в 2021 году Инна Полежаева получила 100 тыс. руб. на покупку коровы и кормов, что позволило семье обеспечивать себя молоком и реализовывать продукцию. В 2025 году аналогичную помощь получил Николай Полежаев. Благодаря этой мере в хозяйстве появилась еще одна корова, доходы семьи существенно выросли.

«Многие жители обладают знаниями и умениями в ведении хозяйства, но не всегда имеют средства для развития. История Полежаевых — лишь один из многих примеров успеха тех, кто не побоялся изменить свою жизнь с помощью государственной поддержки», — подчеркнул глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута.

В Кировском округе социальный контракт помог Виктории Ваниной осуществить давнюю мечту — стать профессиональным фотографом. Она получила средства на приобретение профессиональной камеры и объектива. Это позволило Виктории Ваниной заняться предпринимательской деятельностью и, в итоге, получать дополнительный доход. «Соцконтракт помог не только найти дело по душе, но и обеспечить семью стабильным заработком. Мое увлечение стало профессией и дарит уверенность в завтрашнем дне», — рассказала предприниматель.

А жительница Михайловска Александра Логинова открыла швейную мастерскую. Опытная швея с квалификацией портного четвертого разряда сумела за 350 тыс. руб., выделенных на основании социального контракта, арендовать помещение, приобрести оборудование и значительно расширить клиентскую базу. «Я люблю свое дело. Шитье — это очень увлекательно. Потребность в постельном белье и текстиле для новорожденных высока. Этот рынок открывает широкие возможности», — заметила Александра Логинова.

Проекты создают возможности

В Шпаковском округе в 2025 году планируется заключить 240 социальных контрактов на сумму около 60 млн руб. Это — показатель готовности региона к масштабному развитию и поддержки граждан, стремящихся для себя и своих семей улучшить жизненные условия.

Сегодня в Ставропольском крае работа в рамках соцконтрактов охватывает различные отрасли (сельское хозяйство, малый бизнес, креативные индустрии и др.) и социальную сферу. В частности, при помощи такой меры жители региона получают стартовый капитал для стабилизации и развития, не прибегая к кредитам или соцподдержке в ее классическом понимании.

Так, в регионе действуют различные программы в рамках национального проекта «Семья» и профильного регионального проекта. Наглядный пример — организация пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (колясок, кроваток, манежей, автокресел и другого оборудования) на базе Светлоградского социально-реабилитационного центра. С апреля 2025 года услугами такого пункта проката воспользовались около 35 семей Петровского округа. Эта инициатива существенно снижает финансовую нагрузку на семьи, позволяет мамам больше средств направлять на заботу о детях и занятие любимым делом.

Таким образом, системный подход властей Ставрополья, сочетающий индивидуальное сопровождение и финансовую помощь в рамках регионального проекта «Многодетная семья», демонстрирует эффективность социальной политики и позволяет многодетным мамам полностью реализовать их потенциал, в любой сфере.