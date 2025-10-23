Саратовец пойдет под суд за ДТП, в котором беременная водитель потеряла ребенка

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении 65-летнего мужчины уголовное дело о совершении ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 21 июня прошлого года фигурант управлял грузовой машиной, не уступил дорогу легковому автомобилю, за рулем которого находилась беременная женщина, и столкнулся с ним. Произошло это в поселке Дергачи Дергачевского района.

В результате дорожной аварии женщина получила тяжкие телесные повреждения, которые привели к гибели плода. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов