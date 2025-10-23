За неделю средние цены на бензин в Башкирии выросли на 0,3%

Средняя стоимость автомобильного бензина в Башкирии к 20 октября составила 61,01 руб. за литр, говорится в еженедельном отчете Росстата. Недельный рост цен на топливо составил 0,3%, с начала октября — 0,84%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цены на АИ-92 с 13 октября увеличились на 0,33% и достигли 58,64 руб. за литр. АИ-95 подорожал на 0,25% до 63,17 руб.

Быстрее всего растут цены на бензин марок АИ-98 и выше — к 20 октября стоимость литра этого вида топлива достигла 83,97%, за неделю увеличившись на 0,54%, с начала месяц — на 1,61%.

Стоимость дизельного топлива к 20 октября составила 69,87 руб. за литр, с 13 октября она выросла на 0,14%.

Идэль Гумеров