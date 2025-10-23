Потолок обрушился в отделении детской больницы в Новосибирске

Частичное обрушение потолка произошло на третьем этаже хирургического отделения детской городской больницы №1 в Новосибирске. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Инцидент произошел около 12:10 по местному времени. Из отделения эвакуированы 46 детей, пострадавших нет, сообщили в областном минздраве.

«Администрация больницы после того, как утром 23 октября была обнаружена трещина потолка в одной из палат, оперативно перевела детей, находящихся в этом крыле здания, в другие помещения больницы»,— говорится в сообщении министерства.

Здание учреждения было построено в 1952 году, капитальный ремонт крыши производился в 2019 году. Надзорным ведомством организована проверка.

Александра Стрелкова