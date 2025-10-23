На предприятии в Копейске полностью ликвидировали пожар после взрыва

На копейском предприятии, где произошел взрыв, ликвидирован пожар. Число погибший увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале.

В Копейске введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации. По словам главы региона, сейчас на месте происшествия идет обследование территории. Для разбора завалов прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра.

«Подтверждена гибель 10 человек. Продолжаются поисковые работы», — сообщает Алексей Текслер. По его данным, состояние пяти госпитализированных остается стабильно тяжелым. Двух пациентов перевезут в ожоговый центр, еще двух в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, так как не подлежит транспортировке.

«Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет»,— написал губернатора.

На месте организована работа 10 специалистов психологической службы МЧС России.