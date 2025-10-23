В Удмуртии подросток на питбайке попал в ДТП во время движения на одном колесе

27-летняя водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась питбайком, которым управлял 16-летний юноша. Как сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии, ДТП произошло 21 октября в селе Сигаево Сарапульского района.

«Подросток передвигался на питбайке по дорогам общего пользования на одном колесе, пренебрегая всеми требованиями безопасности»,— отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В результате аварии мотоводитель получил травмы и был госпитализирован. Также установлено, что подросток передвигался на питбайке без права управления транспортными средствами, за что составлены административные материалы. Питбайк задержан и помещен на специализированную стоянку.

Анастасия Лопатина