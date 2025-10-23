ПАО «Таттелеком» выделит 22,5 млн руб. на поставку топлива для служебного автотранспорта. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Таттелеком» закупит топливо на 22,5 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ «Таттелеком» закупит топливо на 22,5 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Компании необходимо 416 тыс. литров неэтилированного бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также 50 тыс. литров летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива. Наибольшие объемы поставки предусмотрены для Казани и Набережных Челнов.

ПАО «Таттелеком» — крупнейший телекоммуникационный оператор Татарстана, предоставляющий услуги связи, интернета, телевидения и IP-домофонии для частных и корпоративных клиентов, а также органов власти.

Анна Кайдалова