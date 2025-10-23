Житель Саратовской области похитил экс-супругу и отправился в колонию

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя села Александров Гай по уголовному делу о похищении бывшей супруги (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, утром 14 июля этого года фигурант встретил свою бывшую супругу около одного из домов в селе Александров Гай и насильно поместил ее в свой автомобиль. Потерпевшей удалось сбежать, когда он покинул салон машины, заблокировав двери, и направился в сторону магазина.

После этого фигурант начал искать бывшую супругу. Та обратилась к случайному свидетелю и рассказала ему о случившемся. Вскоре о противоправном лишении свободы стало известно полиции. По решению суда фигурант получил 2,5 года колонии-поселении.

Павел Фролов