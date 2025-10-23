Главы городов и районов будут отчитываться перед Курултаем Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести изменения в закон «О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан».

Председатель парламента Константин Толкачев сообщил, что изменения дадут депутатам право приглашать представителей местного самоуправления и заслушивать их отчеты. Это позволит улучшить координацию между различными уровнями власти и повысить ответственность местных органов перед населением, отмечают в пресс-службе Курултая со ссылкой на господина Толкачева.

«Закон создаст дополнительные механизмы для открытого диалога и позволит депутатам получать информацию о решении актуальных проблем на местах»,— отметил господин Толкачев. Он подчеркнул, что новое полномочие носит исключительно информационный и контрольный характер, не вмешиваясь в оперативную деятельность муниципалитетов.

Олег Вахитов