93,7 млрд рублей налогов поступило в бюджет Удмуртии январе—сентябре

Налогоплательщики Удмуртии в январе—сентябре перечислили в консолидированный бюджет РФ 360 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, сообщает пресс-служба УФНС по республике. Из этой суммы в федеральный бюджет поступило 266 млрд руб. (74%), в региональную казну — 93,7 млрд руб. (26%).

Доходная часть бюджета Удмуртии (93,7 млрд руб.) за указанный период по большей части обеспечили НДФЛ и налог на прибыль — 44,6 (41,7 млрд руб.) и 27,1% (25,4 млрд руб.) соответственно. Тройку поступлений замыкают налоги на имущество (7,3 млрд руб., или 7,9%). Прирост доходной части региональной казны год к году составил 14,3%.

Консолидированный бюджет РФ (360 млрд руб.) в первую очередь пополнили за счет платежей за пользование природными ресурсами и НДС — 43,1 (155 млрд руб.) и 26,9% (97 млрд руб.). Основные поступления обеспечены предприятиями по добыче полезных ископаемых (182 млрд руб., или 55,5%), обрабатывающими производствами (93,8 млрд руб., или 93,8 млрд руб.) и организациями оптовой и розничной торговли, а также компаниями по ремонту транспорта (26,1 млрд руб., или 7,2%)

Субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили консолидированный бюджет РФ 69,5 млрд руб. налогов, что на 48,4% больше, чем годом ранее. Основные плательщики — организации оптовой и розничной торговли (30,1%), а также обрабатывающие производства (24,7%).

Анастасия Лопатина