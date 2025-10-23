Мэрия Ярославля хочет безвозмездно передать Леонтьевской церкви землю и здание

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о безвозмездной передаче в собственность православному приходу Леонтьевского храма нежилого здания площадью 718,8 кв. м с земельным участком площадью 1424 кв. м. Документ опубликован на сайте мэрии.

Земельный участок, предлагаемый к передаче храму

Фото: Яндекс-Карты Земельный участок, предлагаемый к передаче храму

Фото: Яндекс-Карты

Здание и участок расположены на улице Угличской, д. 35, земля имеет разрешенный вид использования «ритуальная деятельность». Как указано в пояснительной записке, закон обязывает передать церкви имущество религиозного назначения, предназначенное для обслуживания такого имущества либо входящего с ним в один комплекс.

«В соответствии с данными архивной справки, представленной государственным казенным учреждением Ярославской области Государственный архив Ярославской области, указанный объект не имеет религиозного назначения. Данные о перепрофилировании или реконструкции также отсутствуют. Здание передано религиозной организации по договору безвозмездного пользования, имущество используется для размещения воскресной школы, иконописной мастерской, хранения церковной утвари и других целей деятельности религиозной организации»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Вопрос о передаче земли и здания рассмотрела комиссия по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций. Она установила, что здание является вспомогательным строением имущества религиозного назначения и предназначено для содержания и обслуживания Леонтьевского храма.

Решение о передаче предстоит принять муниципалитету Ярославля.

Антон Голицын