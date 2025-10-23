Муфтия Ставрополья Мухаммада Рахимова единогласно переизбрали на новый срок

В Пятигорске на V съезде Духовного управления мусульман Ставропольского края переизбрали муфтия региона Мухаммада Рахимова. Решение приняли единогласно в ходе конференции, которая собрала религиозных деятелей Ставрополья, руководителей мусульманских управлений Северного Кавказа и представителей власти. Мухаммад Рахимов возглавляет муфтият уже несколько сроков, его деятельность признана удовлетворительной.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В мероприятии также приняли участие председатель Совета Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Евгений Еремин, начальник департамента взаимодействия с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, а также директор фонда Михаил Грязнов и финансовый директор Екатерина Викулова.

Помимо переизбрания муфтия, съезд утвердил обновленные составы Центральной контрольно-ревизионной комиссии и президиума Духовного управления мусульман края.

Станислав Маслаков