В доме на Электронной в Саратове отключили отопление, подключилась прокуратура

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке опубликованной в СМИ информации об отсутствии отопления и горячего водоснабжения в многоквартирном доме № 6А по ул. Электронная. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Проверка показала, что отопление и горячее водоснабжение в указанном доме не соответствует параметрам температурного режима. Причиной тому аварийная ситуация на инженерных сетях теплоснабжения.

Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального законодательства. По требованию прокуратуры управляющая компания перезапустила систему отопления жилого дома. Надзорный орган проконтролирует полное восстановление жилищных прав граждан.

Павел Фролов