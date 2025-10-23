К аресту бизнесмена возникли вопросы

В Москве суд продлил срок ареста председателя правления и совладельца АО «РУМО» Андрея Горшкова. Следствие считает его участником мошенничества, связанного с покупкой в столице здания государственного НИИ по заниженной стоимости. Защита настаивает, что оснований для содержания под стражей бизнесмена нет, в сделке с имуществом НИИ он вообще не участвовал, а его арест ведет к срыву миллиардных контрактов, в том числе в рамках оборонзаказа, создает угрозу остановки деятельности предприятия и лишения его сотрудников работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления АО «РУМО» Андрей Горшков

Фото: Личный архив Андрея Горшкова Председатель правления АО «РУМО» Андрей Горшков

Фото: Личный архив Андрея Горшкова

Ходатайство следователя Мещанского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве о продлении срока содержания под стражей председателя правления АО «РУМО» Андрея Горшкова Мещанский суд столицы рассмотрел 16 октября и удовлетворил его. Защита бизнесмена уже успела обжаловать это решение, его обоснованность проверит апелляционная инстанция Мосгорсуда.

АО «РУМО» — одно из старейших машиностроительных предприятий России, занимается разработкой, производством, поставками и сервисом газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и агрегатов на их основе, участвует в выполнении оборонных и международных заказов. Производство и администрация завода находятся в Нижнем Новгороде.

Андрей Горшков, помимо деятельности в АО «РУМО», также является председателем совета директоров или гендиректором в ряде крупных предприятий, среди которых «Метмаш», «ОйлГазМаш», «ФинСтройКонсалт» и др.

Предприниматель был взят под стражу в июне 2025 года по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). Отметим, что в основе уголовного дела лежит история, с деятельностью АО «РУМО» никак не связанная. По версии следствия, господин Горшков с сообщниками в 2017 году организовали замену добросовестных кредиторов столичного ГП «НИИЭУАвтопром» путем выкупа долгов института и в результате получили контроль над процедурой его банкротства. Позже фигуранты, используя фиктивный отчет о стоимости имущества должника, оформили сделку по покупке здания НИИ подконтрольной им фирмой за 167,7 млн руб. вместо 422 млн.

Сам бизнесмен вину не признает, а его защита настаивает на его непричастности к инкриминируемому преступлению и необоснованности содержания господина Горшкова под стражей. В частности, указывает в обращении, направленном на имя генпрокурора России Александра Гуцана, адвокат Мария Корчагина, здание НИИ приобрела на торгах не структура господина Горшкова, а ООО «Бизнес Сейв», принадлежащее другому предпринимателю Петру Белову. Лишь спустя два года Андрей Горшков приобрел долю в этой компании, и только одно это обстоятельство позволило следствию утверждать, что фирма ему подконтрольна.

Кроме того, отмечает защита, достоверность оценки стоимости имущества НИИ, которую следствие считает фиктивной, была подтверждена Мосгорсудом во время другого, на этот раз административного разбирательства, в ходе которого была проведена государственная экспертиза.

Кроме того, сообщили адвокаты, суд получил данные из ЕГРН от 7 октября 2025 года, которые подтверждают, что здание в настоящее время находится в хозяйственном ведении ГП «НИИЭУАвтопром» — ранее оно было возвращено в госсобственность. «А значит,— подчеркивает защита,— ущерб в деле отсутствует. Такие изменения свидетельствуют о снижении общественной опасности действий обвиняемых».

Адвокаты настаивают, что никаких оснований для содержания Андрея Горшкова под стражей не имелось с самого начала. Одним из основных аргументов в пользу ареста предпринимателя было заявление следствия о том, что фигурант был объявлен в розыск. Однако, указывает защита, никаких уведомлений от следствия о том, что в отношении него расследуется дело, либо повесток на допросы Андрей Горшков не получал, поэтому у него не было причин скрываться. Задержали его во Владимирской области, когда он возвращался в Москву из Нижнего Новгорода, где проводил еженедельное совещание в АО «РУМО» как председатель правления. Мало того, отмечает адвокат Корчагина, одновременно с совещанием в РУМО оперативники проводили обыск в здании этого предприятия, прекрасно зная, что Андрей Горшков находится через стену от них, но его о проводимых следственных действиях не уведомили и никуда не позвали. «История с розыском была создана искусственно,— считает адвокат,— с одной целью: обосновать необходимость ареста».

При рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей представитель СКР также утверждала, что требуется провести следственные действия с участием обвиняемого, для чего необходимо его содержание в СИЗО. «Однако,— подчеркивает адвокат Мария Корчагина,— со дня возбуждения дела, 10 июня, прошло уже четыре месяца, и за все это время следственная группа из пяти человек провела всего три допроса и одну выемку. Следствие фактически остановилось. А мера пресечения продолжает продлеваться — без новых обстоятельств, без доказательств и без движения по делу. Это противоречит как нормам УПК, так и духу правосудия».

Наконец, отмечает адвокат Корчагина, закон запрещает помещать под стражу людей, обвиняемых в преступлениях, связанных, как в данном случае, с предпринимательской деятельностью.

Тем временем, подчеркивает защита, пребывание Андрея Горшкова в СИЗО создает угрозу полноценной деятельности АО «РУМО». По данным адвокатов, сотни сотрудников предприятия уже уволились. По данным защиты, ущерб, понесенный предприятием, исчисляется миллиардами рублей.

Александр Александров