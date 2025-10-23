Экс-главу краевого минсельхоза предложили избрать первым вице-спикером заксобрания

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих выдвинул кандидатуру Александра Козюкова на должность вице-спикера краевого парламента. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Козюков

Александр Козюков является заместителем председателя комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам.

Ранее должность первого вице-спикера занимал Вячеслав Григорьев. В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», новым первым заместителем председателя заксобрания может быть избран депутат и экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков. Отметим, ранее Александр Козюков был выдвинут президиумом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае кандидатом на пост губернатора. В рамках праймериз господин Козюков составил конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Махонину.