Вандалы испортили стелу на въезде в село Вавож

На стеле при въезде в Вавож вандалы повредили провода, оторвали букву, вырвали светильник и повредили конструкцию. Администрация района сообщила, что это не первый случай повреждения объекта.

«По данному инциденту будет подано заявление в полицию»,— отметили в администрации района.

Стела, установленная осенью 2023 года, изображает двух девушек в удмуртских костюмах и символизирует реки Ува и Вала, протекающие по территории района. Проект обошелся в 1,75 млн руб., часть средств была собрана местными жителями.

Анастасия Лопатина