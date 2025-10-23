Депутаты заксобрания приняли бюджет Пермского края на 2026–2028 годы в первом чтении

Закон о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов прошел первое чтение. Депутаты краевого парламента большинством голосов поддержали проект финансового документа на сегодняшнем пленарном заседании.

С учетом федерального софинансирования в 2026 году доходы составят 276,1 млрд руб., в 2027 году доходная часть увеличится до 295,7 млрд руб., в 2028-м — до 303,4 млрд руб.

Заложенные в бюджет расходы обеспечивают все социальные обязательства перед жителями Пермского края. 70% расходов краевой казны предназначена для финансирования социальных программ. Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что меры поддержки в трехлетнем плане сохраняются в полном объеме. Это, в том числе, льготы для участников СВО и их семей, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан. Общий объем финансирования, направляемый на эти цели, составляет 190 млрд руб.

Проект бюджета предусматривает индексацию мер социальной поддержки на 5,8%, фонд оплаты труда работников бюджетной сферы «указных» категорий будет увеличен. При планировании уровень прогнозного среднемесячного трудового дохода учитывался в размере 75,5 тыс. руб. С июля 2026 года также планируется индексация прочих категорий работников бюджетной сферы на 5,8%.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, представленный проект бюджета отвечает реальным приоритетам регионального развития. «Расходные статьи бюджета сверстаны с учетом конкретных запросов жителей Прикамья. Даже в непростых макроэкономических условиях удалось подготовить документ, который обеспечивает и социальные гарантии наших граждан, и инвестиционное развитие края на долгосрочную перспективу», – заявил господин Сухих.

В ближайшие три года на модернизацию и реконструкцию объектов здравоохранения будет выделено более 11,4 млрд рублей. Также будут построены 12 школ, 9 детских садов и 23 объекта инфраструктуры среднего профессионального образования.

Бюджетом предусмотрено обновление инфраструктуры в сфере ЖКХ. На эти цели в трехлетнем периоде закладывается 7,4 млрд руб., из них 5 млрд – из бюджета Пермского края. За три года будет обновлено 220 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в 21 территории Пермского края. Газ появится в более чем тридцати населенных пунктов. На переселение жителей из аварийного жилья на три года направят более 12 млрд рублей.

Дотации муниципальным образованиям из краевого бюджета будут проиндексированы на 12,5%. За три года на поддержку местных инициатив будет направлено 1,3 млрд руб. На реализацию национальных проектов с учетом федеральных средств в следующем году планируется выделить 40,4 млрд рублей. Напомним, Пермский край участвует в реализации всех нацпроектов. Наиболее финансовоемкие из них – «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Молодежь и дети».

Дефицит бюджета в 2026 году планируется на уровне 26,7 млрд руб., что составит 10% от объема собственных доходов. Этот показатель не превысит допустимых федеральным законодательством пределов.